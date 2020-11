POZZUOLI – «Caro direttore, con questa lettera voglio sottolineare la grande professionalità al personale del pronto soccorso e del reparto Covid dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Mia madre, Rosa Goliuso, è stata ricoverata per 13 giorni a causa di una broncopolmonite e un’insufficienza respiratoria ed è stata dimessa ieri sera. Mia madre oltre ad essere stata salvata dal Covid ha sempre ricevuto parole di conforto, tutti le sono stati vicino notte e giorno e oltre alle cure di cui aveva bisogno ha trovato molta umanità. Ogni giorno chiamavano a casa per rassicuraci. Siamo riconoscenti a primari, medici, infermieri e oss per aver accudito e curato la nostra mamma, dimostrando grande professionalità e soprattutto umanità. Sono sempre stati attenti e sensibili, con modi e parole gentili nonostante le difficoltà che giornalmente affrontano. Non vogliamo essere banali con frasi fatte, ma vogliamo semplicemente dire grazie» Lino Mongillo