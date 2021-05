POZZUOLI – In motorino sul marciapiede tra la gente che passeggia. E’ l’istantanea che arriva da via Napoli dove ieri pomeriggio due persone sono state immortalate a camminare su un mezzo a due ruote sul lungomare come se non fosse nulla. L’ennesimo gesto di inciviltà che poteva mettere a rischio anche l’incolumità di tante persone che ieri passeggiavano tra via Napoli e il Dazio.