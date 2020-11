POZZUOLI – In questi minuti l’intera zona di Licola è infestata da una puzza insopportabile, tale da costringere i residenti a barricarsi in casa. Le zone dove i miasmi vengono percepiti sono via dei Platani, via Reginelle, via Trepiccioni, via Domitiana e via Montenuovo Licola Patria. “La puzza sembra un misto tra fogna e spazzatura” fanno sapere i residenti.