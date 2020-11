POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione sul cancro al polmone denominata “Illumina Novembre”. Pertanto, sabato 14 e domenica 15 novembre Palazzo Migliaresi al Rione Terra e il Macellum-Tempio di Serapide, due luoghi simbolo della città, saranno illuminati di bianco in segno di solidarietà e speranza. La campagna, organizzata da “Alcase Italia”, ha lo scopo infatti di creare occasioni di sensibilizzazione sulla realtà del cancro al polmone, risvegliando le coscienze ed attirando l’attenzione dell’opinione pubblica su una malattia di cui si parla ancora troppo poco. Ora più che negli anni precedenti, è importante generare consapevolezza sul cancro al polmone perché i mesi della pandemia da Covid 19, soprattutto nei periodi di più intensa emergenza, sono stati caratterizzati da un numero bassissimo di nuove diagnosi. E’ però convinzione degli esperti che, nei prossimi mesi, i casi non diagnosticati durante questa emergenza sanitaria possano venire alla luce ed essere presi in carico dal sistema sanitario nazionale, con l’aggravante del manifestarsi della malattia in uno stadio più avanzato e meno efficacemente trattabile. Da qui l’importanza della campagna di sensibilizzazione promossa da “Alcase Italia”. L’amministrazione ringrazia il Parco Archeologico dei Campi Flegrei per aver supportato l’adesione all’iniziativa contribuendo con l’illuminazione del Tempio di Serapide-Macellum.