POZZUOLI/ Licola Borgo si rilancia: al via i lavori di riqualificazione della Casina Borbonica

POZZUOLI – «Dopo lunghissime procedure burocratiche, inizia la riqualificazione della Casina Borbonica a Licola. Orgoglio, entusiasmo e visione turistica sostenibile ci guideranno in questa nuova sfida. L’esperienza in “rigenerazione turistica” di luoghi abbandonati non ci manca. Un pizzico di follia nemmeno.» E’ quanto fa sapere l’imprenditore Salvatore Trinchillo che ha annunciato l’avvio di interventi di riqualificazione della Casina Borbonica a Licola Borgo. Il sito, abbandonato da anni, avrà una destinazione turistico-ricettiva.

GLI INTERVENTI – In particolare, nell’area sorgeranno residenze turistiche, sala wedding e convegni, area museale sulla bonifica, recupero della chiesetta consacrata, spazio hub per associazioni culturali legate al territorio e foresteria per universitari. Un progetto avveniristico che punta a cambiare il volto della periferia.