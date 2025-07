POZZUOLI/ Bagnanti in difficoltà salvati in mare da due bagnini

POZZUOLI – Si chiamano Antonio e Marco i due bagnini che oggi hanno salvato due bagnanti in mare ad Arco Felice. È successo nella acque antistanti il lido Cala Felice. “Stavano andando sott’acqua, erano in difficoltà e senza pensarci un secondo ci siamo buttati in mare per salvarli. Siamo riusciti a riportarli in riva senza alcun problema” hanno raccontato i bagnini che sono riusciti a mettere in salvo due giovani davanti a numerosi bagnanti che li hanno applauditi.