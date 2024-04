POZZUOLI/ Lavori sulla linea Cumana, via Fatale chiusa al traffico veicolare e pedonale

POZZUOLI – Proseguono i lavori per la messa in servizio del nuovo tracciato della linea Cumana dalla stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice. Verrà realizzato lo sblocco della nuova Galleria Monte Olibano e, nella stazione di Gerolomini, saranno terminati i lavori per la realizzazione della banchina e per l’apertura del varco verso la nuova galleria Pozzuoli. Per eseguire tale intervento la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana verrà interrotta tra le stazioni di Fuorigrotta e Torregaveta dal 6 aprile e riprenderà regolarmente ad inizio servizio del 21 aprile. Ma non sarà l’unico disagio per i cittadini. A partire dal 5 aprile, infatti, Via Domenico Fatale sarà interdetta al transito veicolare e pedonale, nel tratto compreso tra l’area parcheggio di Via Gerolomini (escluso) e il civico 16 (escluso).

IL COMMENTO DEL SINDACO – «Oltre a una maggiore velocità dei treni, e alla conseguente riduzione dei tempi di percorrenza, lo spostamento del tracciato con l’immissione in grotta a Gerolomini e l’apertura della nuova stazione di via Fasano consentiranno finalmente alla nostra città di usufruire del tratto dove adesso insistono i binari, che sarà trasformato in una strada con nuovi posti auto e aree verdi. Le strade alle spalle del lungomare non saranno più tagliate in due dai binari e i treni non passeranno più in mezzo ai palazzi. Insomma, una rivoluzione per la viabilità e in generale per la vivibilità di Corso Umberto, di via Napoli, di tutte le strade limitrofe e del centro storico», le parole del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.