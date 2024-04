POZZUOLI/ Per l’ex di “Pozzuoli Libera” Arcangelo Pisano in arrivo la delega alle navi da crociera

POZZUOLI – In arrivo una delega per il consigliere comunale Arcangelo Pisano. Il suo nome è in pole per ricoprire la delega al “turismo crocieristico” che nel 2014, durante la prima consiliatura Figliolia, fu dell’allora consigliere Antonio Di Bonito, che riuscì a portare nel porto di Pozzuoli la prima nave da crociera. L’evento fu presentato nel settembre del 2014 durante una conferenza a cui presero parte il sindaco Vincenzo Figliolia, l’assessore ai Trasporti della Regione Campania e il comandante del Compartimento Marittima di Napoli. Oggi, dopo 9 anni, Pozzuoli avrà un nuovo consigliere comunale a cui andrà la delega speciale.

IL NUOVO ASSETTO – Pisano sabato scorso è passato nel gruppo misto dopo aver detto addio a “Pozzuoli Libera” di Lydia De Simone e Sandro Cossiga, garantendo però continuità nel “supporto” al sindaco Gigi Manzoni. Insieme a lui nel gruppo misto, alla voce “maggioranza” c’è anche Angelo Guardascione; mentre tra i banchi dell’opposizione” siedono Antonio Villani e Paolo Ismeno. Con Pisano è partito anche l’effetto domino che porterà a ridisegnare la nuova maggioranza e la nuova giunta comunale. Nel limbo attualmente ci sono Vitale Di Dio, che fa parte del gruppo “Pozzuoli al centro” di Gennaro Pastore e Paolo Tozzi di “Davvero Pozzuoli” che sulla carta è ancora all’opposizione. “Mal di pancia” sono segnalati anche tra i consiglieri che fanno direttamente capo al sindaco Gigi Manzoni dopo i recenti avvenimenti politico-amministrativi.