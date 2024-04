POZZUOLI/ Continuano le gare clandestine di motocross nella Foresta di Cuma

POZZUOLI – Gare di motocross non autorizzate nell’area protetta della Foresta demaniale di Cuma. Nonostante gli appelli lanciati da anni dagli ambientalisti del posto, la riserva naturale è stata presa nuovamente di mira dai vandali nel corso di questa giornate. Il cancello di ingresso è stato abbattuto tramite un’auto utilizzata come ariete. Una volta dentro, le dune sono state utilizzate come percorso per auto e moto. Nel corso degli ultimi anni più volte sono intervenuti all’interno della riserva i carabinieri della stazione forestale di Pozzuoli, che in alcune occasioni hanno anche interrotto le corse clandestine di motocross e denunciato i responsabili. Le dune situate tra i comuni di Bacoli e Pozzuoli sono di particolare pregio paesistico e ambientale tanto da essere censite come sito di interesse comunitario e ricadenti nel parco regionale dei Campi Flegrei nonché nel piano Paesistico dell’area flegrea.