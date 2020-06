POZZUOLI – Giovedì 18 giugno, dalle 6 alle 18, resterà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Fascione, compreso tra la rotatoria di via Campana e la nuova rotatoria posta all’altezza del varco d’ingresso della Tangenziale. Il provvedimento si è reso necessario per consentire il proseguimento dei lavori di “miglioramento dello svincolo di via Campana” nell’ambito del Piano intermodale dell’area flegrea. Durante l’intervento resteranno aperti al transito tanto il varco di uscita quanto quello di ingresso della Tangenziale di Napoli, che potrà essere imboccata solo provenendo da via Fascione. Gli automobilisti che giungono invece da via Campana saranno costretti a proseguire diritto per via Artiaco e raggiungere via Fascione attraverso via Campi Flegrei.