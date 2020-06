VARCATURO – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate Domenico Liguori, 41enne napoletano. L’uomo era colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole perché – nel periodo tra il 21 maggio ed il 19 luglio del 2019 – riuscì a spendere la bellezza di 16950 euro falsi. I militari partenopei lo hanno fermato mentre percorreva le strade di Varcaturo e lo hanno arrestato. Il 41enne è stato tradotto in carcere in attesa dell’estradizione.