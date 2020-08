POZZUOLI – Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione alla rete fognaria, un breve tratto di via Napoli, e precisamente dall’incrocio con corso Umberto I all’incrocio con via Gerolomini (altezza area parcheggio), sarà percorribile dal 18 al 31 agosto a senso unico alternato. L’intervento alla rete fognaria inizierà già alle ore 9 di domani, 5 agosto, ma fino al 17 agosto nel tratto indicato vigerà solo il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, quindi via Napoli sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia. I lavori proseguiranno poi dal 1° al 21 settembre nel ramo interno di via Gerolomini, fino alle scale di accesso alla stazione della Cumana, e all’altezza della parte iniziale del parcheggio pubblico qui ubicato. Sarà in ogni caso consentito, con idoneo dispositivo di traffico, l’utilizzo dell’area di sosta.