POZZUOLI – Resterà chiusa domani la Montagna Spaccata per alcune ore. Stop sia alla circolazione veicolare che pedonale dalle 8 del mattino alle 18. A comunicarlo i sindaci di Pozzuoli e Quarto con una nota: «Come anticipato nella precedente comunicazione, i lavori per l’illuminazione della Montagna Spaccata prevedevano, oltre all’installazione dei faretti, il rifacimento completo del manto stradale, successivo al definitivo assestamento della parte interessata dallo scavo. Ora siamo pronti a completare il lavoro, per rendere il sito archeologico ancora più bello e sicuro. Si rende quindi necessaria una temporanea interdizione alla circolazione veicolare e pedonale, venerdì 14 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Questo è il passo finale per la valorizzazione di un’opera straordinaria, che, grazie alla sinergia tra i Comuni di Pozzuoli e di Quarto, i privati, le associazioni e i cittadini, abbiamo letteralmente riportato alla luce».