RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, allego foto per testimoniare il decoro con cui vengono accolti i nostri amati turisti che per raggiungere la parte alta della città (ovviamente servizio bus ex P19 ancora assente); in alternativa al percorso del Rione Terra, sono costretti a ricevere percorrendo il ponte che sovrasta la ferrovia Cumana di Pozzuoli. Ovviamente tale decoro è riservato quotidianamente anche a noi comuni cittadini. Uno schifo!». (Claudio I.)

1 di 2