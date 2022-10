POZZUOLI – Attimi di paura ieri sera a via Napoli dove un 40enne, G.F., puteolano, ha accoltellato la nipote di 17 anni al culmine di una lite nata per futili motivi. Sul posto sono giunti i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli -diretti dal vice questore Ludovica Carpino- che hanno fermato l’uomo la cui posizione è ora al vaglio del pm di turno. La vittima, figlia della sorella dell’aggressore, è stata invece condotta presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie.

L’AGGRESSIONE – Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato all’aggressione, avvenuta all’interno di un’abitazione in una traversa di Corso Umberto I, nel “rione marocchini”. La giovane sarebbe stata colpita ad una mano da diversi fendenti con un coltello da cucina. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.