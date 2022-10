POZZUOLI – Shock a Licola Borgo dove un uomo si è masturbato in strada, davanti alla Chiesa “San Massimo e Santa Maria Goretti” e a pochi passi dalla scuola materna “Oriani”. La scena è stata ripresa da un’automobilista, incredula nel vedere quanto stava accadendo. L’uomo ha parcheggiato l’auto sul ciglio della strada e dopo aver sbottonato i pantaloni ha iniziato a masturbarsi. Inoltre per nascondere la targa della vettura ha alzato il cofano posteriore. A pochi metri vi erano i genitori dei bambini che di lì a poco sarebbero usciti dalla vicina scuola. In un video, che in questi minuti sta circolando tramite WhatsApp si vede l’uomo fissare la vettura della donna e masturbarsi (nella foto un frame del video giunto alla nostra redazione). Un episodio che conferma la criticità di un quartiere che sembra ormai fuori controllo.