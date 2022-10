RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una cittadina di Pozzuoli rimasta intrappolata nel traffico per oltre 60 minuti: «Tutto bloccato, una cosa vergognosa. Ho lasciato mio figlio alla scuola “De Santis” alle 7.45 del mattino e per almeno un’ora sono rimasta intrappolata nel traffico dietro la Croce (zona Pozzuoli alta via Vecchia San Gennaro ndr)».