POZZUOLI/ Lavori al manto stradale, chiusa al traffico via Variante Solfatara

POZZUOLI – Chiusa al traffico per urgenti lavori di rifacimento del manto stradale via variante Solfatara, in ambedue i sensi di marcia, dall’incrocio con via Vecchia Vigna fino alla rotatoria di via Fascione: si tratta di un’importante arteria di collegamento all’interno del comune di Pozzuoli, strategica nella zona della città alta. L’istituzione temporanea e in via d’urgenza del divieto terminerà giovedì 7 settembre: l’ufficio segnaletica è incaricato dell’apposizione di tutte le segnalazioni e cartellonistiche stradali lungo il tratto in questione, necessarie ad informare la cittadinanza in una strada particolarmente trafficata. Si è provveduto alla delimitazione dell’area interessata dai lavori e all’apposizione della segnaletica di preavviso: previsto anche specifico impianto semaforico per la regolamentazione del transito veicolare per l’intera durata dell’intervento.