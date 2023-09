POZZUOLI/ Decapitato sul nascere nuovo clan a Monterusciello: arrestato Gennaro Sannino

POZZUOLI – Una somma di denaro a titolo di ‘regalo per i carcerati’. Questa la richiesta fatta a un imprenditore di Pozzuoli da Gennaro Sannino (nella foto ndr), 49enne e fratellastro del ras Ferdinando Aulitto (alias capellone) e da Rosario Immarino, 39enne incensurato, sottoposti a fermo nel corso della notte. I due sono accusati di tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Pozzuoli che hanno raccolto gravi indizi nei confronti dei due uomini che avrebbero – mediante intimidazioni e minacce – tentato di costringere la vittima, imprenditore attivo nel trasporto natanti, a consegnare loro del denaro.

IN CELLA – Durante le perquisizioni domiciliari i militari dell’Arma hanno rinvenuto in casa di Iammarino 15,75 grammi di cocaina suddivisi in dosi, mentre in casa di Sannino – noto come Gennarino e ritenuto uno dei personaggi di spicco della malavita nel quartiere di Monterusciello – la somma contante di 14.950 euro. Nei pressi dell’abitazione del 49enne, inoltre, gli uomini della Benemerita hanno trovato e sequestrato 1,66 chili di hashish, suddivisi in panetti e 150 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Sannino, secondo gli inquirenti, sarebbe a capo di un nuovo gruppo criminale nato dalle ceneri del clan Longobardi-Beneduce. I due fermati sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.