Viabilità in tilt a Bacoli, ambulanze bloccate nel traffico

BACOLI – Ancora disagi per il traffico a Bacoli. Domenica sera una lunga fila di veicoli da Arco Felice vecchio fino a Cappella ha afflitto gli automobilisti per diverse ore. Due mezzi di soccorso del 118, impegnati in due interventi di “soccorso a persona”, hanno trovato non poche difficoltà a percorrere via Giulio Cesare, in direzione Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La causa di tutto ciò è sicuramente da attribuire al rientro dei bagnanti al proprio domicilio; tale inconveniente crea notevoli ritardi nel trasferimento di pazienti verso il pronto soccorso puteolano essendo interessata, nella maggior parte dei casi, la principale arteria che collega Bacoli con il nosocomio di riferimento.