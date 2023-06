POZZUOLI/ Lavori a Lucrino, traffico in tilt e cittadini esasperati: «Disagi già alle 10 del mattino»

POZZUOLI – Traffico in tilt a Lucrino. E giù il tourbillon di polemiche da parte di residenti e automobilisti che spesso si ritrovano in coda all’altezza della rotonda Cavani, soprattutto durante la stagione estiva. «In piena mattinata è in corso la pitturazione della segnaletica stradale. È giusto che venga effettuata la manutenzione per la sicurezza, ma è impensabile farla alle 10 del mattino, creando disagi», denuncia Salvatore, residente del posto.