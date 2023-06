POZZUOLI/ Ritrovata la 22enne di Arco Felice scomparsa per oltre 24 ore

POZZUOLI – «Mia sorella è stata ritrovata. La stanno portando in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti. Grazie a tutti per l’aiuto. Siete stati davvero preziosi». Con queste parole, pochi minuti fa, è stato annunciato sui social il ritrovamento di Chiara Rusconi, la 22enne di Arco Felice, sparita nel nulla per più di 24 ore. A lanciare l’allarme è stata la sorella nel corso della notte che, attraverso Facebook, ha chiesto aiuto: «Mia sorella, Chiara Rusconi, 22 anni 1.60m occhi azzurri, residente ad Arco Felice, è scomparsa da più di 24h. Aveva detto che andava a fare un giro Napoli, ma non ha portato con sé né il cellulare, né i documenti, né le sue medicine. Aveva una maglietta nera e un pantaloncino maculato».