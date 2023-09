POZZUOLI/ Lanterne cinesi vietate: a Licola c’è chi «sfida» l’ordinanza anti-incendi con una festa – LE FOTO

POZZUOLI – Un aperitivo in riva al mare accompagnato dall’accensione di tante “lanterne cinesi” da far volare nel cielo. Un’idea suggestiva, come sarebbe lo spettacolo di luci e colori. Peccato, però, che nel luogo dove si sta organizzando l’evento (in programma per domenica 1 ottobre) è vietata l’accensione delle lanterne. A stabilirlo è un’ordinanza (la numero 81 del 14 giugno del 2023) a firma del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che mette al bando ogni “attività pirotecnica” come “accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici”. La disposizione rientra nell’ambito delle misure adottate dal comune di Pozzuoli, di concerto con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per la “prevenzione di incendi boschivi e non boschivi su tutto il territorio comunale”.

LA PREVENDITA – Nonostante il divieto, però, al Noah Beach di viale Sibilla, a Licola, è stato organizzato il “Festival delle Lanterne”. L’evento è pubblicizzato dalla pagina Facebook dello stabilimento balneare e da altre pagine che promuovono l’evento con un programma che sembra prendersi beffa dell’ordinanza sindacale: infatti, oltre al lancio delle lanterne in scaletta per le 21.30 di domenica prossima, è prevista anche l’accensione dei fuochi d’artificio (anch’essi vietati da tempo su tutto il territorio comunale). L’evento, da quanto si legge in rete, è stato organizzato al Noah da “Sundance”. Intanto dal comune di Pozzuoli fanno sapere che non esiste alcuna deroga all’ordinanza (come invece è avvenuto per i fuochi d’artificio a San Gennaro o per la Festa della Madonna Assunta) e che, pertanto, persiste il divieto di accensione delle lampade cinesi.