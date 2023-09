BACOLI/ Josi si allea con il PD e i membri dell’area Cuperlo lasciano il partito

BACOLI – In vista delle elezioni del prossimo anno, partono le prime manovre da parte dei partiti politici locali. A mettere a segno la prima “mossa” è stato il sindaco Josi Della Ragione, che ha stretto un’alleanza con il Partito Democratico, attualmente all’opposizione. A rendere noto il nuovo sodalizio politico sono stati i dirigenti dem appartenenti all’area Cuperlo, che con una mozione hanno preso le distanze dall’accordo con il movimento FreeBacoli annunciando le dimissioni.

LE DIMISSIONI – «Dopo oltre 50 anni di militanza attiva nei partiti della Sinistra ed essendo stati tra i fondatori del PD a Bacoli, oggi siamo costretti a dissentire dalle decisioni dell’attuale maggioranza del Direttivo locale del nostro Partito che ha ratificato l’alleanza elettorale tra PD e Free Bacoli per le comunali 2024 – si legge nella mozione inviata al Responsabile Enti Locali PD, Davide Baruffi; al Commissario PD Campania; e ai segretari del PD di Napoli e Bacoli – in quanto: Coerentemente con la nostra storia recente riteniamo innaturale l’alleanza con il Sindaco J. Della Ragione e con Free Bacoli dei quali siamo stati sempre oppositori come nelle ultime tre tornate elettorali; Dall’attuale Sindaco sia il PD sia i suoi Consiglieri sono stati sempre definiti “rifiuti tossici della politica bacolese” e “PD meno L ovvero PD partito dei ladri” : un atteggiamento che perdura a tutt’oggi; Ciò è dimostrato dal fatto che l’attuale Sindaco si decide a questa alleanza solo perché non si sente forte come un tempo e si rivolge per siglarla ad organismi ed esponenti regionali e provinciali del PD senza mai confrontarsi con la dirigenza e la base locale; Non possiamo dimenticare le critiche rivolte da tutto il Partito locale – dirigenti e militanti – al ribaltone effettuato dall’unico consigliere eletto dal PD nella scorsa tornata elettorale il quale decise di “tradire” il mandato elettorale e passare in maggioranza, cosa che sta avvenendo anche adesso; Non possiamo dimenticare che l’attuale Sindaco con il quale si vuole fare fronte comune, è da sempre stato giudicato dal nostro Partito un demagogo che ha fondato la sua ascesa politica sulle menzogne – tipo i falsi attentati di camorra alla salumeria di famiglia rivelatisi mere “liti condominiali” come da accertamenti della Prefettura – e su amicizie molto discutibili; Non possiamo oltretutto non valutare la mancanza di qualsiasi risultato significativo dell’attuale Amministrazione: quanti dei 3 mila giovani sono ritornati nel nostro territorio per lavorare? Quante imprese sono nate e quante sono cessate? Quanti servizi pubblici sono migliorati? Quali lavori infrastrutturali sono stati eseguiti per migliorare la vita dei cittadini? Gli unici risultati visibili sono le assunzioni parentali e clientelari targate Free Bacoli; Non possiamo tollerare che i politici regionali e provinciali del nostro Partito per elemosinare qualche voto alle Europee – che noi pensiamo non riceveranno come non li hanno ricevuti né il PD alle ultime Politiche né i Partiti in cui l’attuale Sindaco è stato candidato come DeMa e LeU – impongano questa alleanza elettorale senza coinvolgere la base del Partito; Non possiamo inoltre dimenticare che l’attuale dirigenza del Circolo di Bacoli in oltre quattro anni non ha preso alcuna iniziativa sul territorio rinunciando a costruire un’alternativa confrontandosi coi cittadini sugli elementari problemi che affliggono la nostra Comunità; In sintesi l’attuale dirigenza locale da anni effettua, sotto traccia e sotto l’egida di deputati e segretari di turno, incontri carbonari col cacicco locale – il Sindaco – comunicandoli ai dirigenti ed agli iscritti a fase alterne e dopo che sono avvenuti; Anche l’attuale esito – ovvero l’alleanza elettorale tra PD e Free Bacoli – si vuole presentare adesso come unica alternativa possibile avendo, come già detto, evitato negli anni di prendere qualsiasi iniziativa che potesse rivitalizzare il Partito e creare intorno ad esso un consenso elettorale; Non tenendo conto infine dell’innata propensione dell’attuale Sindaco – adesso candidato anche del PD – a tradire e distruggere i suoi alleati che gli hanno consentito di raggiungere i suoi traguardi: nel 2010 lasciò la lista civica in cui era stato eletto per non alternarsi con i successivi candidati come da accordi presi nella lista; nel 2015 fu sfiduciato addirittura da metà dei suoi consiglieri perché messi all’angolo di ogni scelta amministrativa-politica; nel 2021 ha “cacciato” i consiglieri della lista che lo avevano appoggiato e permesso di essere eletto due anni prima. Per tali motivi non abbiamo ritenuto e non riteniamo più utile la nostra partecipazione al Direttivo del PD di Bacoli – dal quale ci dimettiamo – né seguiremo tale linea che riteniamo politicamente suicida.»