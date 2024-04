POZZUOLI/ Lago d’Averno sporco «Ci sono le foto» ma l’assessore all’ambiente nega l’evidenza

POZZUOLI – «Lo stato del Lago d’Averno è pietoso. Uno dei posti più belli dei Campi Flegrei viene lasciato all’incuria e all’abbandono. Non bastano le piante alte, gli avvallamenti, l’incuria, ma finanche un manichino nelle piante. Bisogna valorizzare le risorse che abbiamo, ma qui manca finanche l’ordinario. Per questo abbiamo proposto di allocare più risorse al servizio verde e ambiente» Sono le parole pronunciate dal consigliere Riccardo Volpe che ha invitato, durante il consiglio comunale in corso, l’assessora all’Ambiente Anna Maria Attore a prendere atto dello stato di sporcizia intorno al lago. Dal canto suo Attore ha smentito le parole di Volpe scuotendo la testa. «Assessore, ci sono le foto, se vuole gliele mando» ha poi ribattuto il consigliere di Pozzuoli Ora.

LE FOTO