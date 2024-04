POZZUOLI/ Noia alla Protezione Civile durante le prove di evacuazione: c’è chi chatta e guarda foto

POZZUOLI – Ansie per il pericolo che di punto in bianco si possa davvero far scattare un piano di evacuazione? Macché. Basta osservare il video caricato dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che riprende il tavolo da lavoro all’interno del COC di Monterusciello, impegnato a elaborare la “nostra” fuga e a scovare un uomo che, seduto di spalle a chi effettua la ripresa, con tanto di casacca della Protezione Civile, serenamente gironzola sul telefonino passando da una chat e da una immagine a un’altra. Come a un po’ tutti noi capita di fare per ingannare il tempo. Però colpisce che questo avvenga durante l’esercitazione numero uno che tutta la Regione Campania attendeva. Protezione civile e Comune di Pozzuoli una immagine più rassicurante non potevano divulgare.