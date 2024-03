POZZUOLI/ Ladri tentano furto alla farmacia “La Marca”, messi in fuga dal sistema d’allarme – IL VIDEO

POZZUOLI – Tentato furto con spaccata nella notte ai danni della farmacia “La Marca” in via Solfatara. Due uomini con tute nere, cappucci e torce sulla fronte hanno tentato di entrare all’interno del locale dopo aver forzato a più riprese la saracinesca della porta d’ingresso. La scena è stata ripresa interamente dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della farmacia quando l’orologio segnava le ore 3.25 in punto. Dalle immagini si vede un’auto di piccola cilindrata sopraggiungere dal “ponte Copin” prima di fermarsi davanti all’ingresso dell’attività commerciale dove scendono due uomini, mentre un terzo (il conducente) rimane nella vettura.

IL TENTATO FURTO – Armati di picconi e arnesi da scasso i malviventi fanno un primo tentativo che però va a vuoto dopodiché risalgono in auto, forse insospettiti da qualcosa in lontananza. Pochi secondi e dalla vettura scendono nuovamente i due che riprovano a forzare la saracinesca, ma anche questa volta il tentativo va a vuoto. Poi, forse presi dalla frustrazione, cambiano obiettivo e si accaniscono contro una vetrata che viene colpita con calci e picconate e danneggiata.

LA FUGA – Il raid dura in tutto due minuti e mezzo, durante i quali entra in funziona il sistema d’allarme che mette in fuga i malviventi costretti a risalire sull’auto e a darsi alla fuga in direzione centro. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Pozzuoli che hanno avviato indagini sull’accaduto.

IL VIDEO