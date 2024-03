Tragedia a Licola: automobilista ha un malore alla guida, si accosta e muore

LICOLA – Alle ore 19:00 il 118 viene allertato per uomo di età apparente 50 anni in arresto cardiaco all’interno della propria auto sulla SS 7 Quater in corrispondenza del ponte presso l’uscita di Licola. I sanitari accorsi dopo pochi minuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dopo aver effettuato le opportune manovre di rianimazione. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, in auto con la compagna e la figlia, ha accusato un malore ed ha avuto la prontezza di accostare il veicolo sul margine destro della strada salvando la sua famiglia nonché gli altri utenti della strada. le forze dell’ordine sono sul posto in attesa del PM di turno.