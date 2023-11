POZZUOLI/ Ladri in monopattino, auto e saccheggiate in via Campi Flegrei

POZZUOLI – Auto rubate e saccheggiate nei fine settimana in via Campi Flegrei. Prosegue la lunga scia di colpi, l’ultimo questa notte nei pressi di locali e Chalet lungo la strada panoramica che dall’ex Olivetti porta verso la Curia vescovile. Le vittime di turno sono alcuni giorni che dopo aver trascorso la serata in un locale hanno fatto la triste scoperta: la loro Lancia Y parcheggiata lungo la strada, sulle strisce blu, era stata portata via.

IN MONOPATTINO – In zona, secondo alcuni testimoni, i ladri agirebbero in monopattino, mezzo che renderebbe agevole la loro azione. Infatti, dopo aver raggiunto il veicolo da rubare, il monopattino viene piegato e messo nell’abitacolo. “Non ne possiamo più. Ogni fine settimana accade questo – racconta un commerciante della zona – venerdì, sabato e domenica qui diventa terra di nessuno anche a causa della scarsa illuminazione. Chiediamo più controlli da parte delle forze ordine perché così è uno scempio”.