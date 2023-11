POZZUOLI/ Natale, l’assessore Zazzaro incontra i commercianti: il mercato del pesce diventa “Casa del Mare”

POZZUOLI – Istituzioni e commercianti insieme per rilanciare il tessuto economico e produttivo della città di Pozzuoli. Da questa sinergia è nato l’incontro tra l’assessore alle attività produttive e al commercio Titti Zazzaro e una cinquantina di commercianti e piccoli imprenditori puteolani. L’inevitabile ricaduta sul commercio causata dalla psicosi-terremoti, l’ancestrale problema della mancanza dei parcheggi a via Napoli e nel centro storico, la programmazione degli eventi natalizi sono stati alcuni dei temi trattati insieme alle iniziative che a breve l’amministrazione comunale di Pozzuoli metterà in campo per ridare vita alla città. Su tutte c’è la «settimana del pescato» da realizzare nella seconda decade di dicembre e che vedrà il mercato ittico come location di una serie di appuntamenti che metteranno al centro il mare, il pesce azzurro e la risorsa pesca attraverso convegni, stand e fiere.

IL RILANCIO – «La rinascita di Pozzuoli parte attraverso la trasformazione del mercato del pesce nel palazzo del mare, progetto che prende sempre più corpo e consistenza – afferma l’assessore Titti Zazzaro – Abbiamo in calendario una serie di eventi, da inserire nel cartellone natalizio, attraverso i quali restituire identità e rilanciare un settore, quello della pesca, da sempre traino dell’economia locale. Sono soddisfatta per il confronto continuo, costante e costruttivo che da un anno e mezzo a questa parte io e l’amministrazione comunale abbiamo instaurato con i commercianti, segnale di una sinergia di gruppo e di un gioco di squadra che saranno vincenti». Presente all’incontro, andato in scena nei locali del mercato ittico all’ingrosso, anche il consigliere comunale Enzo Pafundi di Europa Verde: «Vogliamo aiutare i commercianti ad uscire fuori da questo momento di crisi – spiega Pafundi – Pozzuoli non è solo il Rione Terra, ed anche le altre zone del centro storico, di via Napoli e del resto della città avranno la loro visibilità. Continueremo a farci portatori delle istanze del territorio in tutte le sedi per il bene della nostra città».