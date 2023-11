CALCIO/ Inizia l’undicesima giornata di Eccellenza

CALCIO – Tutto pronto per un nuovo weekend di calcio flegreo. Le quattro squadre della “Terra del Mito” saranno impegnate tra oggi e domani nell’undicesima giornata del girone A dell’eccellenza Campania.

PUTEOLANA 1902 – I granata di De Michele sa la vedranno oggi pomeriggio al Conte contro il Castel Volturno. I granata sono reduci da un solo punto raccolto nelle ultime due gare e hanno bisogno dei tre punti per confermarsi nelle zone alte della classifica. I casertani sono reduci da tre vittorie consecutive e saranno avversario tutt’altro che abbordabile. Calcio d’inizio ore 14.30.

MONTE CALCIO – Anche gli uomini guidati da Pisano sono impegnati oggi pomeriggio. Avversario di turno la capolista Acerrana, che solo la settimana scorsa ha pareggiato in extremis in casa dell’Afrograd. Trasferta insidiosa per Ioio e compagni che venderanno cara la pelle.

RIONE TERRA SIBILLA – Vincere tra le mura amiche e tornare a muovere la classifica. Questo é l’obiettivo degli azzurri che domani mattina alle 11.00, affrontano il Givova Capri Anacapri. Gli isolani sono squadra temibile, più tra le mura amiche che in trasferta. Una buona occasione per i ragazzi di Monaco per rimettersi in corsa.

AFROGRAD – Dopo l’impresa sfiorata di domenica scorsa gli i quartesi ospitano domani il Pomigliano, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Dopo un avvio difficile i ragazzi di Platone sembrano aver trovato il giusto smalto per giocarsi le proprie chance salvezza. Calcio d’inizio domani ore 11.00 allo stadio Giarrusso di Quarto