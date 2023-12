POZZUOLI/ Ladri in azione nelle cooperative di Monterusciello tentano furto in una casa

POZZUOLI – Hanno scassinato la porta senza però riuscire ad entrare in casa. Un tentato furto andato in scena nel pomeriggio di ieri in una palazzina all’interno del parco Modigliani a Monterusciello dove ignoti si sono introdotti approfittando del portone lasciano aperto. Una volta dentro, senza che nessuno se ne accorgesse e senza fare particolari rumori, hanno poi forzato la porta blindata di un’abitazione posta al secondo piano. Qualcosa però non è andato per il verso giusto e dopo aver provocato danni, sono stati costretti a desistere e ad andare via. La scoperta del tentato di furto è stata fatta dal proprietario al suo rientro, mentre dei ladri nessuna traccia.

IPOTESI OCCUPAZIONE – Non si esclude, seppur l’ipotesi sia remota visto che si tratta di abitazioni private, che l’intento sia stato quello di occupare l’appartamento. Ipotesi che prende corpo anche alla luce di quanto è accaduto nelle scorse settimane nella stessa palazzina dove ignoti hanno tentato di entrare in un’abitazione al piano terra al momento disabitata, tagliando le grate poste a protezione dell’edificio.