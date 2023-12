Paura a Quarto: 15enne ferito dallo scoppio di un petardo

QUARTO – Attimi di paura questo pomeriggio a Quarto dove un 15enne è rimasto ferito in seguito allo scoppio di un petardo. Il fatto è avvenuto nei pressi della scuola elementare in via Antonio Gramsci, intorno alle 16 quando è partita una chiamata al 118. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari che hanno soccorso il ragazzino ferito. Secondo quanto ricostruito quest’ultimo stava giocando con alcuni coetanei, facendo scoppiare diversi petardi quando improvvisamente uno gli sarebbe scoppiato addosso. Il ferito ha riportato danni ad entrambe le mani. Dopo i primi soccorsi è stato disposto il trasferimento con un’ambulanza del 118 di Quarto all’ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli dove c’è il reparto di eccellenza per la chirurgia della mano. Il 15enne è il primo ferito con fuochi d’artificio che molto probabilmente sono già stati messi in vendita per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.