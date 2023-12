POZZUOLI/ Distribuzione di alimenti alle famiglie di Licola e Monterusciello, c’è il calendario

POZZUOLI – Con un avviso rivolto alla cittadinanza, il Comune di Pozzuoli fa sapere che la distribuzione di generi alimentari di prima necessità, per i beneficiari residenti nelle zone di Monterusciello e Licola, sarà effettuata presso gli uffici della Protezione Civile, in via Elio Vittorini, n.1, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 secondo il seguente calendario: Cognome dalla A alla C: Lunedì 11 Dicembre 2023; Cognome D: Martedì 12 Dicembre 2023; Cognome dalla E alla L: Mercoledì 13 Dicembre 2023; Cognome dalla M alla R: Giovedì 14 Dicembre 2023; Cognome dalla S alla Z: Venerdì 15 Dicembre 2023. Per la zona di Arco Felice, la distribuzione sarà affidata all’Associazione Aisa, che procederà alla consegna secondo il seguente calendario: Lunedì 11 dicembre dalle ore 9.30 alle 13.30; Martedì 12 dicembre dalle ore 9.30 alle 17.00; Mercoledì 13 dicembre dalle ore 9.30 alle 13.30.