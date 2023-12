Al «Bar Kaly Yuga» di Pozzuoli i panettoni del miglior pasticciere d’Italia

POZZUOLI – I panettoni del pasticciere più famoso d’Italia Sal De Riso nonché vincitore del premio come miglior panettone dell’anno, arrivano in esclusiva a Pozzuoli, presso il «Bar Kaly Yuga» nel centro storico. Disponibili in tutte le forme e in tutti i gusti. Classico milanese, classico mandorlato, tiramisù, smeraldo al pistacchio sottobosco, nuvola al cioccolato bianco. Specialità a cui si aggiunge la novità dell’anno che sogna amalfitano: il farcito con bucce di arancia e limone costa Amalfi IGP candite e crema al limoncello. Inoltre sono disponibili anche i panettoni da mezzo chilo al cioccolato senza glutine e senza lattosio.