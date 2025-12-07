POZZUOLI/ Ladri in azione nella notte, assalto al bar-tabacchi “Salart” – IL VIDEO

POZZUOLI – Una banda di ladri ha preso d’assalto nella notte il bar-tabacchi “Salart” in via Carlo Rosini a Pozzuoli. Il colpo è stato sventato grazie al sistema d’allarme e all’intervento dei vigilantes. Danni alla struttura, che i malviventi hanno cercando di sfondare con una Grande Punto rubata poco prima in zona e utilizzata come ariete. In totale almeno tre ladri, giunti in città a bordo di una Golf. L’assalto è stato ripreso dalle telecamere dei sistema di videosorveglianza bar-tabacchi, colpita per la quarta volta in appena otto mesi di attività. Con l’auto-ariete i tre hanno provato prima a spostare una vettura parcheggiata davanti alla vetrina del locale, senza però riuscirci. Poi l’hanno lanciata a retromarcia contro l’ingresso, dove però la presenza di un gradino ha reso difficoltosa la manovra. Dopo aver fatto i conti con una serie di tentativi andati a vuoto, i malviventi sono stati costretti a scappare bordo della loro Golf, abbandonando l’auto rubata. Dopo la scoperta i titolari hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Pozzuoli che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e avviato indagini per risalire ai malviventi.

IL VIDEO