Luci e colori: il magico spettacolo delle luminarie a Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – Oltre mille persone in piazza della Repubblica domenica hanno assistito allo spettacolo dell’accensione delle luminarie natalizie. Un magico gioco di luci e colori che ha cambiato il volto del centro storico, dalla piazza alla Darsena. A rendere più suggestivo l’allestimento natalizio è la presenza della grande pista di ghiaccio che insieme alle luci crea un meraviglioso colpo d’occhio. Dopo lo spettacolo dei campioni Denys Kovalenko e Sharon Agostinelli la pista è stata aperta a tanti bambini assistiti dagli istruttori presenti in pista. L’avvio ufficiale degli eventi di Natale 2025 è stato accompagnato dal saluto del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.

LE FOTO