POZZUOLI – Ladri in azione nella serata di venerdì a Pozzuoli: nel mirino sono finite le auto parcheggiate lungo via Solfatara, nei pressi dell’ingresso al vulcano. In particolare a una Volkswagen T-Roc è stato mandato in frantumi il vetro del lunotto posteriore. Dall’abitacolo i ladri hanno portato via diverse uova di Pasqua, alcuni indumenti, una sigaretta elettronica e vari oggetti. «Stavo a cena in un ristorante quando sono uscito ed ho trovato il lunotto distrutto. Mi hanno danneggiato l’auto ed hanno portato via tutto quello che c’era all’interno. In questa città non se ne può più» ha raccontato il proprietario della vettura che in questi minuti attende l’arrivo delle forze dell’ordine.