POZZUOLI – Nuova scossa registrata a Pozzuoli. Nella serata di venerdì 8 aprile i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, alle ore 21,28, hanno registrato un evento sismico di magnitudo pari a 1.2 con epicentro alla profondità di 0,8 Km localizzato in mare, davanti al golfo di Pozzuoli. L’evento è stato avvertito, in particolare, nel centro storico di Pozzuoli, nella parte alta della città e a via Napoli.