POZZUOLI – Paura poco fa in via Campana dove un’auto dopo aver perso il controllo è andata a schiantarsi contro l’ingresso del bar “La Sosta”. A bordo della Ford Focus station wagon vi erano due extracomunitari che, dopo un primo tentativo di rimettere il veicolo in carreggiata, sono scappati prima dell’arrivo della Polizia Municipale. Nella sua folle corsa, dopo l’auto è salita sul marciapiede e dopo aver travolto alcune fioriere si è schiantata contro la saletta del locale. Lo schianto, per fortuna, non ha provocato vittime o feriti ma danni al locale.

1 di 4