POZZUOLI/ Ladri in azione a Monterusciello: auto distrutta nella notte

POZZUOLI – Ladri in azione nella notte a Monterusciello. Nel mirino è finita un’Alfa Romeo, colpita in un’area di sosta al lotto 9 di via Pirandello. I malviventi hanno tentato di portare via la vettura, senza riuscirci. L’amara scoperta è stata fatta all’alba dal proprietario. «L’hanno distrutta nel tentativo di rubarla. Siamo abbandonati a noi stessi, qui a Monterusciello non ci sono controlli. Non è la prima volta che accade un episodio del genere. Chiediamo maggiore attenzione in questo quartiere».