POZZUOLI/ Assalto a una gioielleria nella notte: colpo sventato dalla Polizia

POZZUOLI – Tentato furto nella notte alla “Galleria del Gioiello” in via Roma a Pozzuoli. Ignoti hanno provato ad entrare nella gioielleria, dopo aver divelto in parte una saracinesca, ma sono stati messi in fuga dall’arrivo di una volante del commissariato di Polizia di Pozzuoli. La banda ha agito a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Secondo quanto ricostruito l’assalto è partito nel cuore della notte: armati con arnesi da scasso, i ladri hanno danneggiato l’ingresso senza però riuscire ad entrare nel locale. Provvidenziale è stata l’entrata in funzione del sistema d’allarme che ha lanciato un Alert alla polizia. Gli agenti -diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – sono giunti immediatamente sul posto riuscendo a sventare il colpo. Indagini sono in corso per risalire all’identità della banda.