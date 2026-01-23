A Pozzuoli nuova sede per i servizi materno-infantili dell’Asl

POZZUOLI – Nell’ottica di un miglioramento dei servizi e degli spazi dedicati alla prevenzione e alla cura, a partire da martedì 27 gennaio 2026, le attività della U.O.S. Tutela della Salute della Donna, dell’Infanzia e della Famiglia si trasferiranno in una nuova sede. Le attività saranno operative presso i nuovi locali di Seconda Traversa Via Virgilio, Arco Felice – Pozzuoli. Il nuovo polo diventerà il punto di riferimento per il benessere del nucleo familiare, integrando i servizi di: Consultorio Familiare, Centro Donna e Infanzia: percorsi di assistenza alla gravidanza, supporto alla genitorialità e salute femminile. Vaccinazioni Pediatriche: somministrazioni per la fascia d’età 0 – 18 anni. Riabilitazione Pediatrica: trattamenti specializzati per la crescita e lo sviluppo dei più piccoli. La nuova struttura è stata pensata per offrire ambienti più moderni, confortevoli e funzionali per tutte le famiglie del territorio.