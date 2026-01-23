POZZUOLI/ Spacciava ai domiciliari: arresto bis per l’incubo dei commercianti

POZZUOLI – Nuovo arresto per Valerio Nitti, 34 anni, l’incubo dei commercianti di Arco Felice finito in manette il mese scorso a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare per furto aggravato, dopo aver colpito quattro locali della zona. Nella notte l’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pozzuoli per detenzione di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 20 grammi di hashish materiale di confezionamento intriso di droga e 130 euro in contanti, tutto sequestrato. Dopo le formalità di rito Nitti è tornato agli arresti domiciliari in attesa del processo celebrato con rito direttissimo.