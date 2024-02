POZZUOLI/ Ladri all’assalto del bar Mojito a Licola Borgo – LA FOTO

POZZUOLI – Ladri all’assalto del Bar Mojito a Licola Borgo. Questa notte tre uomini incappucciati hanno tentato di entrare all’interno dell’attività commerciale. Giunti a bordo di un’auto i tre, con arnesi da scasso, hanno tentato di scassinare la serranda d’ingresso ma sono stati messi in fuga dal sistema d’allarme del bar-tabacchi e dall’arrivo dei vigilantes. Il raid del tentativo di furto con scasso è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale.

IL RAID – Nelle immagini di vedono i tre incappucciati scendere dal veicolo e dirigersi verso l’ingresso con bastoni in ferro. Poi la fuga verso la Domitiana dove hanno fatto perdere le proprie tracce. Ventiquattro ore prima nel mirino dei ladri era finita la lavanderia “Speed” Queen” in via Cuma, a Bacoli, da dove è stata portata via la cassa automatica.