Droga e banconote false: arrestato ristoratore di Pozzuoli

POZZUOLI – Un ristoratore di Pozzuoli è stato arrestato ieri dai carabinieri della sezione operativa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, munizionamento e banconote false. Si tratta di Alberto Saulino, 50enne del posto già noto alle forze dell’ordine e titolare del ristorante “Le Baiser” in via Ripuaria, a Varcaturo.

L’ARRESTO – Poco prima di mezzanotte i militari hanno bussato alla porta dell’uomo per una perquisizione. Durante le ricerche sono state rinvenute e sequestrate 3 dosi di cocaina e altri 10 grammi della stessa sostanza. Trovati anche la somma contante di 3.830 euro, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. In casa di Saulino i carabinieri hanno poi trovato e sequestrato 6 banconote da 50 euro risultate false. La perquisizione è stata estesa anche nel ristorante a Varcaturo di cui l’uomo è il gestore e lì i militari hanno rinvenuto e sequestrato 42 proiettili calibro 7,65. Saulino dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.