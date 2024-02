BACOLI/ Ladri in azione a Cuma: svaligiata e devastata una lavanderia – LA FOTO

BACOLI – Assalto nella notte di venerdì alla lavanderia “Speed Queen” in via Cuma a Bacoli. I ladri, armati di arnesi da scasso, hanno danneggiato pesantemente l’ingresso della struttura e gli interni. Il furto è avvenuto intorno alle 4:30. Una volta entrati nei locali della lavanderia hanno sradicato e portato via la cassa automatica «Per far questo hanno distrutto un locale…già sono partiti i lavori…ripartiremo quanto prima…» hanno fatto sapere i titolari all’indomani del furto.