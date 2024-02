AGNANO/ Cocaina nascosta in un barattolo di chewing gum: arrestati due uomini in via Scarfoglio

AGNANO – Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Scarfoglio un’auto con due persone bordo che hanno consegnato qualcosa ad un altro soggetto che si è poi allontanato frettolosamente. Gli operatori, immediatamente intervenuti, hanno bloccato gli occupanti della vettura trovando uno di essi in possesso di 925 euro e di un involucro di cocaina, suddivisi in banconote di vario taglio mentre, all’interno del veicolo, hanno rinvenuto, nascosti in un barattolo di chewing gum, 7 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di 7 grammi circa. Per tali motivi, due napoletani di 40 e 25 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.