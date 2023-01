POZZUOLI/ La strada di Arco Felice Vecchio chiuderà per 45 giorni

POZZUOLI – Chiude di nuovo per lavori via Arco Felice Vecchio. Lo ha disposto con un’ordinanza la Città Metropolitana che ha interdetto il tratto di strada a partire da domenica 15 gennaio fino a martedì 28 febbraio al fine di “consentire lavori di consolidamento degli archi posti al secondo e terzo livello del monumento con l’impiego di una piattaforma aerea da posizionare al centro della strada e completare i lavori.” In precedenza lo stesso tratto di strada, che collega i comuni di Pozzuoli e Bacoli, era stato chiuso per quasi un mese nel settembre scorso.