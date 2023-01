La denuncia: «Lavoratori lasciati sulla banchina del porto di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Ciro Linardo: «Con la presente vorrei denunciare il comportamento a dir poco scorretto della Compagnia Gestour che stamattina ha letteralmente lasciato in banchina una discreto numero di abbonati pendolari per l’isola di Procida, senza alcun preavviso alla biglietteria che intanto continuava a stampare ticket per l’imbarco. Alle 7:10 infatti, senza informare la biglietteria, il Comandante ha deciso di salpare fregandosene dei pendolari che erano in fila già dalle 6:30 e di quelli come me che erano prossimi alla banchina. C’erano i medici che dovevano prestar soccorso agli ammalati, i professori che avevano lezioni alla prima ora, i bancari che dovevano aprire le filiali degli istituti di credito, e dipendenti vari. Tutti svegliati di buon’ora per prestare il loro lavoro con puntualità, o almeno questa era l’intenzione. Il tutto dopo due giorni di sospensioni delle corse, anch’esse senza alcun avviso e, soprattutto ieri, in condizioni meteomarine tranquille.

Il fatto che gli abbonati siano costretti tutte le mattine a mettersi in fila per la produzione del biglietto risale oramai all’età della pietra. In altre paesi, ma anche in altri mezzi di trasporto o per altre compagnie un abbonato si reca direttamente a bordo e mostra il proprio abbonamento al personale che controlla con uno scanner la validità dello stesso. In Gestour invece tutto questo pare sia utopia allo stato puro. E’ davvero deprimente vedere una compagnia che, dopo aver macinato ricavi incredibili nel 2022 per effetto del traino di “Procida Capitale Italiana della Cultura”, non abbia investito un solo centesimo per migliorare il servizio di trasporto. Non è immaginabile che un’azienda tratti in questo modo i propri clienti!

Chiedo pertanto alla spettabile Gestour e a tutti quelli in indirizzo, ciascuno per la propria competenza di:

1) Cercare metodi efficaci per snellire le file in biglietteria, favorendo gli abbonati che quotidianamente si recano sull’isola di Procida per pendolarismo legato al lavoro;

2) Curare le informative puntuali attraverso il sito internet e gli avvisi in biglietteria.

Vorrei infine ricordare al management della Gestour una frase di un imprenditore veramente illuminato come Henry Ford: “Non è l’azienda che paga i salari. L’azienda semplicemente maneggia il denaro. È il cliente che paga i salari.”»

*Cronaca Flegrea si rende disponibile a pubblicare una eventuale replica/smentita da parte della compagnia Gestour